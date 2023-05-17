В Нижнем Тагиле неизвестный украл у торговой компании 1,2 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле полиция задержала 40-летнего мужчину после того, как тот, по версии следствия, украл из офиса торговой компании 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское".

Сообщение о пропаже поступило в полицию около 06.00 от директора предприятия. Судя по записям с камер видеонаблюдения, неизвестный в маске наведался в офис около 02.00, незаконно проник на территорию предприятия по Черноисточинскому шоссе, где расположено административное здание. Для этого он выбил пластиковый элемент входной группы, пробрался к помещению кассы и аналогичным способом проник в кабинет, где находился сейф. Последний пришлось вскрывать монтировкой, которую грабитель оставил на месте преступления.

Сыщики уголовного розыска отметили хорошую подготовку ночного гостя, заключив, что грабитель ранее уже мог быть судим за аналогичные преступления. После этого поиск подозреваемых начался среди подобных лиц.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 40-летний житель Гальяно - Горбуновского массива, за плечами которого 5 судимостей за кражи, совершенные подобным образом. В последний раз его осудили в 2016 году по ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание отбывал в исправительной колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году", - рассказали в полиции.

При задержании мужчина признался в содеянном и отдал спрятанные по всей квартире деньги. Сразу вернуть владельцу удалось только 900 тыс. рублей - остальные деньги, как заявил задержанный, он успел потратить на азартные игры.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Свердловчанину грозит до 10 лет лишения свободы. Также установлена причастность задержанного к еще двум преступлениям. В феврале ночью он проник в офис частного предприятия по улице Краснознаменной, украв 10 тыс. рублей, а в марте украл бензопилы в специализированном магазине по улице Горбуновская, причинив ущерб около 95 тыс. рублей.