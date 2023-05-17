17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Демобилизовать получается лишь крошечную часть из призванных отцов троих детей - Москалькова

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступает за предоставление отсрочки от мобилизации отцам троих детей и отцам детей-инвалидов.

По словам Москальковой, за прошлый год в аппарат омбудсмена поступило более 4,7 тыс. обращений по вопросам мобилизации, почти 800 из них касались мобилизации отцов троих детей или отцов детей-инвалидов. По каждому из них омбудсмен попытался провзаимодействовать с прокуратурой и Минобороны, но лишь крошечную часть мобилизованных удалось вернуть: 52 из 424 многодетных отцов и всего двух мужчин-отцов детей-инвалидов, сообщила Москалькова, выступая в Госдуме.

Теги: демобилизация, татьяна москалькова, многодетный отец


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