Демобилизовать получается лишь крошечную часть из призванных отцов троих детей - Москалькова

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова выступает за предоставление отсрочки от мобилизации отцам троих детей и отцам детей-инвалидов.

По словам Москальковой, за прошлый год в аппарат омбудсмена поступило более 4,7 тыс. обращений по вопросам мобилизации, почти 800 из них касались мобилизации отцов троих детей или отцов детей-инвалидов. По каждому из них омбудсмен попытался провзаимодействовать с прокуратурой и Минобороны, но лишь крошечную часть мобилизованных удалось вернуть: 52 из 424 многодетных отцов и всего двух мужчин-отцов детей-инвалидов, сообщила Москалькова, выступая в Госдуме.