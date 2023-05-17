На Урале прокуратура вступилась за ветерана, у которого соседи отобрали деньги на похороны

На Среднем Урале прокуратура защитила ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина пострадал от своих соседей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ветеран, являющийся инвалидом 2 группы, передал соседям 100 тысяч рублей для организации похорон на случай его смерти, так как у него самого не осталось родственников. В какой-то момент отношения с соседями испортились, и уралец потребовал вернуть деньги. В ответ на эту просьбу сосед толкнул ветерана обеими руками в грудь, от чего тот упал и испытал физическую боль.

Дедушка обратился в полицию, но там отказали в возбуждении дела по статье КоАП РФ "Побои". Прокуратура внесла протест на это определение и в итоге оно было отменено. Постановлением мирового судьи соседа привлекли к административной ответственности.

Также надзорное ведомство подало судебный иск о взыскании в пользу пострадавшего переданных денег и компенсации морального вреда. Суд эти требования поддержал. Как отметили в прокуратуре, денежные средства возвращены ветерану Великой Отечественной в полном объеме.