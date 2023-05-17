Польша передала Украине почти все МиГ-29, но не готова предоставить F-16

Польша передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, заявил президент страны Анджей Дуда.

"В то же время количество самолетов F-16, которые мы имеем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - цитирует польского лидера РИА Новости.

В апреле сообщалось, что Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине. Польша передала Украине 14 самолетов.

В Кремле заявили, что поставка рядом стран НАТО истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не может повлиять на исход спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "утилизацией старой техники" поставки Словакией и Польшей МиГ-29 Киеву.