17 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Задержаны сотрудники "Мотовилихинских заводов" по подозрению в краже

Сотрудники полиции на днях провели мероприятия на предприятии "Мотовилихинские заводы", сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источники.

Они проводились в рамках расследования уголовного дела о краже металла в составе организованной группы лиц. Дело находится в производстве следственных органов ГУ МВД.

По данным издания, металл, который закупался "Мотовилихой", вывозился за территорию предприятия по фиктивных документам, после чего продавался третьим лицам. Объем похищенного и окончательная сумма ущерба устанавливаются. В рамках расследования задержаны четыре или пять человек. Часть из них — работники машхолдинга, которые не являются руководящими сотрудниками, другие отношения к предприятию не имеют.

"Мотовилихинские заводы" является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.

Теги: Мотовилихинские заводы, кража металла, задержание


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