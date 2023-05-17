Были массовые задержки выплат эвакуированным с Донбасса - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о "массовых задержках выплат эвакуированным" с территории Донбасса и Украины. Только при помощи аппарата омбудсмена удалось добиться выплаты обещанных денег 5 тысячам эвакуированных, сообщила Москалькова, выступая в Госдуме.

Также она заявила, что "далеко не всегда своевременно идут выплаты мобилизованным, семьям погибших участников СВО".

Аппарат омбудсмена помог демобилизовать более 200 граждан, которые были отправлены в зону СВО из-за ошибок военкоматов, в числе демобилизованных есть и студенты, которые получили отсрочку.

"Было очень много жалоб на вещевое довольствие на первоначальном этапе. Сейчас, видимо, эту проблему стали решать, потому что жалоб стало меньше", - отметила Москалькова.