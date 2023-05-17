17 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Житель Белгородской области наступил на "лепесток" и потерял стопу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в итоге ему оторвало правую стопу.

Бригада "Скорой помощи" доставила пострадавшего в городскую больницу №2, сейчас он пребывает в противошоковой операционной, уточнил губернатор в своем telegram-канале.

По словам губернатора, после предыдущих обстрелов приграничных территорий региона сохраняется минная опасность. Гладков попросил жителей области воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

Теги: Вячеслав Гладков, Белгородская область, "лепесток"


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