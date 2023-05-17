Житель Белгородской области наступил на "лепесток" и потерял стопу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "лепесток", в итоге ему оторвало правую стопу.

Бригада "Скорой помощи" доставила пострадавшего в городскую больницу №2, сейчас он пребывает в противошоковой операционной, уточнил губернатор в своем telegram-канале.

По словам губернатора, после предыдущих обстрелов приграничных территорий региона сохраняется минная опасность. Гладков попросил жителей области воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.