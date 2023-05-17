Стало известно, как наградят призеров фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Подписано положение и определен регламент Международного фестиваля университетского спорта, который состоится этим летом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля, документ подписали глава Минспорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. В нем указаны требования к участникам, условия их допуска, финансирование, программа, страхование и многое другое.

Так, участниками могут стать сборные команды образовательных организаций высшего образования. При этом организация может заявить не более одной сборной в каждом виде спорта. Участвовать могут студенты и аспиранты очной формы обучения, а также выпускники 2023 года независимо от их гражданства.

К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 17 и не старше 25 лет по состоянию на 1 января 2023 года (то есть 1998-2005 годов рождения). Турнир проводится в соответствии с правилами видов спорта, утвержденными Минспорта России. Все призеры награждаются медалями и дипломами.

Напомним, что изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо нее с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта с командами из стран БРИКС, ШОС и СНГ.