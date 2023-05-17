Беспилотник ВСУ сбросил боеприпасы на автомобильный пропускной пункт Шебекино

Беспилотник ВСУ сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино Белгородской области, сообщил Shot.

Предположительно, дрон атаковал здание пункта пропуска через границу минометными минами. В результате начался пожар, пишет Telegram-канал. Пламя удалось быстро потушить, никто не пострадал.

10 мая в Белгородской области при обстреле приграничного поселка Шебекино погиб мужчина. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов.