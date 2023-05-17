Директор Пушкинского музея заявила о рисках утраты иконы "Троица" при передаче РПЦ

Пока в Третьяковской галерее отказываются комментировать передачу РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева, новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева высказывает опасения. Она полагает, что перемещение несет серьезные риски утраты шедевра, отнесенного к национальному достоянию страны.

"Она [икона ]может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. <...> Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. "Троица" - это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] - не религиозное значение, а значение искусствоведческое", - цитирует Лихачеву ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение передать икону "Троица", принадлежащую российскому государству, в распоряжение РПЦ. Московский патриархат намерен выставить икону в Троице-Сергиевой лавре. С 1929 года икона находилась в Третьяковке, вывозилась из музея только в эвакуацию в 1941 году.