Губернатор поручил: Новосибирским инноваторам помогут осуществить трансфер технологий

Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области объявлен прием заявок от инновационных компаний для участия в конкурсе на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2023 году решением главы региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 миллионов рублей.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий в Новосибирской области показало положительную динамику.

«Это одна из наиболее востребованных и хорошо зарекомендовавших себя мер поддержки в сфере инноватики. В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. Анализ деятельности предприятий – получателей субсидий, проведенный в 2022 году, показал рост налоговых отчислений компаний в консолидированный бюджет Новосибирской области примерно в 1,8 раза, что свидетельствует о положительной динамике их развития», – отметил Вадим Васильев.

Прием заявок ведется от юридических лиц для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объем субсидий может достигать до 10 миллионов рублей. Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте миннауки региона.