Мужская сборная РФ по гандболу уже точно не отберется на Олимпиаду

Мужская сборная России по гандболу уже ни при каком раскладе не попадает на Олимпиаду в Париже – команда из-за отстранения пропускает отборочные этапы.

При этом у женской сборной есть теоретический шанс – если россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гандбола.

Ранее Международный олимпийский комитет отдал на откуп международным спортивным федерациям решение о возможности участия российских и белорусских спортсменов в турнирах, в том числе и отборочных. При этом МОК анонсировал запрет для россиян на командные виды спорта на Олимпиаде в Париже, так что гандболисты бы все равно вряд ли приняли бы в ней участие.

Мужская сборная России по гандболу на последних трех Олимпиадах не прошла квалификацию, в 2000 году в Сиднее завоевала "золото", в 2004-м в Афинах – "бронзу".