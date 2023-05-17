Реабилитационный сертификат для участников СВО, разработанный в Новосибирской области, на федеральном уровне признан в числе лучших региональных практик

Лучшие региональные практики поддержки бойцов СВО и их семей изучили на федеральном уровне. Созданная по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа по вопросам СВО проанализировала каждую региональную меру, оценила её востребованность, охват и возможность внедрения во всех регионах РФ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время заседания рабочей группы, которое провёл первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, поделился региональным опытом создания в регионе такого механизма поддержки как Реабилитационный сертификат для участников СВО, получивших ранение. Разработанный, созданный и внедрённый всего за два месяца он быстро доказал свою востребованность и эффективность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, сертификат включает в себя следующий перечень услуг: социально-медицинская реабилитация на базе реабилитационных центров в течение 14-дневного стационара, социальное обслуживание, прокат средств реабилитации; дополнительное обучение и переобучение по 34 образовательным программам (перечень будет расширяться) и помощь в трудоустройстве. Ещё один блок – посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Набор услуг не статичен, он постоянно расширяется, дополняется, в том числе, с учётом пожеланий самих бойцов. В частности, в апреле в Реабилитационный сертификат было добавлено зубопротезирование. За время действия — с 1 марта этого года — заявления приняты от 119 участников СВО, 88 человек уже прошли или участвуют в реабилитации.

«Мы распространили эту программу на все категории участников СВО, в том числе и на добровольцев, и на бойцов ЧВК. Причём не только на тех, кто уже уволился по ранению, но и на тех, кто намерен продолжить службу по контракту. Многие проходят медицинскую реабилитацию, восстанавливаются и возвращаются в строй, к своим боевым товарищам», — уточнил глава Новосибирской области.

«Готовы поделиться с коллегами теми документами, которые мы разработали для того, чтобы этот проект запустить», — заявил Андрей Травников.

Также глава Новосибирской области подчеркнул, что поддерживает создание единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Он напомнил, что при формировании своего набора мероприятий наш регион использовал опыт всех российских субъектов: внедрены социальные паспорта, развернута сеть центров психологической помощи, организованы единовременные выплаты всем категориям участников, и ежеквартальные доплаты бойцам именных подразделений, есть льготы по ЖКХ, детским садам, и питанию школьников.





Первый зампред Совета Федерации ФС РФ поблагодарил Губернатора Новосибирской области за личную вовлечённость в организацию работы по поддержке участников СВО и членов их семей.

Также рабочая группа предложила масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО.