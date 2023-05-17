В Польше опровергли повышение радиоактивного фона в стране от взрыва на Украине

Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве.

Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной. В ведомстве отметили, что радиационной опасности нет, пишет "МК".

Как сообщалось, на днях в Хмельницком был поражен предположительно склад британских боеприпасов с обедненным ураном. В результате взрыва образовался огромный гриб. По словам военного эксперта Сергея Колясникова, для тушения пожара использовались специальные роботы, управляемые дистанционно. Хотя местные власти заявили, что никакой радиационной опасности нет и снарядов с ураном там не было, многие жители в спешке покинули окрестности.