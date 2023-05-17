17 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Польше опровергли повышение радиоактивного фона в стране от взрыва на Украине

Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве.

Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной. В ведомстве отметили, что радиационной опасности нет, пишет "МК".

Как сообщалось, на днях в Хмельницком был поражен предположительно склад британских боеприпасов с обедненным ураном. В результате взрыва образовался огромный гриб. По словам военного эксперта Сергея Колясникова, для тушения пожара использовались специальные роботы, управляемые дистанционно. Хотя местные власти заявили, что никакой радиационной опасности нет и снарядов с ураном там не было, многие жители в спешке покинули окрестности.

Израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми сообщил, что измерительные приборы в польском Люблине зарегистрировали резкое повышение в 6-7 раз уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана, используемого в боеприпасах. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что облако радиации пошло дальше в Германию.

Теги: польша, радиационный фон, хмельницкий, взрыв


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