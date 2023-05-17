ФАС предлагает распространить параллельный импорт вообще на все товары

Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить параллельный импорт на все категории товаров, об этом на итоговой коллегии ведомства заявил его глава Максим Шаскольский.

Глава ФАС продвигает эту идею уже второй год. Он предлагает "установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав".

"Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены", - заявил Шаскольский.