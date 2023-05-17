17 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюменской области за сутки потушили семь лесных и 13 ландшафтных пожаров

Семь лесных пожаров на площади более 6 952 га и 13 ландшафтных пожаров на площади 358 га ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

По данным на 17 мая в регионе на действуют пять лесных пожаров на площади 84 га, четыре из них локализовано на площади 83 га. За истекшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара. Кроме того, в настоящий момент, в регионе действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 1 885 га.

Тушением природных пожаров на территории региона занимаются 604 человека, используется 122 единицы техники.

Для тушения природных пожаров применяются пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. В течение прошедших суток было произведено 215 сливов воды общим объемом 1 577,5 тонн.

Удалось полностью ликвидировать природные пожары на территории Голышмановского городского округа, сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков: "Все лесные и ландшафтные пожары ликвидированы, новых не возникало. Обстановка стабильная. Ведем патрулирование и активную профилактическую работу с населением".

На всей территории Тюменской области непосредственной угрозы населенным пунктам нет.

Теги: пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар


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