В Тюменской области готовят к открытию филиал фонда "Защитники Отечества"

В Тюменской области скоро откроется филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

"Я встретился с будущими социальными координаторами тюменского филиала фонда. Именно на них возложено персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибшего военнослужащего. Среди координаторов немало тех, чьи близкие посвятили себя службе Отечеству. Есть и бывшие военные. Сейчас они учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области. Социальные координаторы - это главные люди в фонде, которые готовятся помогать своим подопечным в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для этого нужны лучшие человеческие качества - милосердие, отзывчивость, сопереживание и подлинный патриотизм", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Тюменский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" начнет свою работу с 1 июня.