17 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: www.ump-valenciennes.org

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать год под домашним арестом

Экс-президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор 2021 года, когда его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор в три года лишения свободы. Однако уточнил, что два года Саркози уже фактически "отсидел", и вместо того, чтобы отправить экс-президента в тюрьму на год, ему просто наденут электронный браслет  - наказание он будет отбывать дома.

Дело Саркози было связано с попыткой дать взятку судье и повлиять на расследование по другому делу – о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

68-летний Саркози, занимавший один срок на посту президента Франции с 2007 по 2012 год, отрицает вину в предъявленных ему обвинениях.

Теги: николя саркози, приговор, домашний арест, коррупция


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