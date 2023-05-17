17 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Сельские территории Астраханской области преображаются благодаря нацпроектам

В селе Калинино Володарского района Астраханской области идёт капитальный ремонт школы в рамках национального проекта «Образование». Рабочие уже  завершают отделку лицевой части здания и обустройство асфальтобетонной дорожки. Завершить работы подрядчик должен в июне текущего года. 

сельская школа, нацпроект, ремонт школ(2023)|Фото: astrobl.ru

Помимо этого, село Калинино участвует в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России. 

По данным районной администрации, в рамках первого этапа благоустройства в новом парке уже установили ограждение, смонтировали освещение и сцену. Остаётся уложить плитку, поставить скамейки, урны и оборудовать спортивную площадку. 

благоустройство(2023)|Фото: astrobl.ru

Всего в этом году от Володарского района представлено четыре проекта:  поле для мини футбола в посёлке Камардан; благоустройство набережной реки Чурка в селе Козлово;  парк отдыха в селе Калинино.

благоустройство, рабочий(2023)|Фото: astrobl.ru

Напомним, что проголосовать можно по ссылке 30.gorodsreda.ru/.

Теги: нацпроект, сельская школа, благоустройство


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