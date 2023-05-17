17 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском МЧС поддержали предложение о переносе "Майской прогулки"

Свердловское ГУ МЧС поддерживает предложение о переносе "Майской прогулки" в 2023 году.
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Сегодня Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, сообщил, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам "Майской прогулки-2023" перенести мероприятие. Причина в том, что в лесах до сих пор действует особый противопожарный режим, а запрет на посещение лесопарков не был отменен. О реакции организаторов пока неизвестно.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, в МЧС солидарны с рекомендациями МОБ.

"Тем не менее, в случае проведения "Майской прогулки" со стороны главного управления МЧС по Свердловской области будет проведен максимум профилактических мероприятий. Речь идет об ограничениях по применению открытого огня и возникновению пожаров", - сообщил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU.

"Майская прогулка" в этом году запланирована на 21 мая. На выбор предлагается один из пяти маршрутов: "Исетский променад" длиной 10 километров; "Солнечный" 20 километров; "Именинник" 30 километров; "Юбилейный" 40 километров и "Классика" длиной 50 километров. Каждая дистанция проложена по юго-восточной части Екатеринбурга: территориях парка имени Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного и Шарташского лесопарков.

Теги: Майская прогулка, перенос, МЧС


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