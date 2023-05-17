Депутат Иванов разберется в отказе выплачивать компенсацию свердловчанке, чей сын погиб на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что поможет свердловчанке с выплатами после смерти сына на СВО. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Изначально женщине пояснили, что ее сын отправился на спецоперацию добровольцем не через Минобороны России, а потому разрешить вопрос с выплатой сейчас весьма затруднительно. До сих пор женщина, оставшаяся без детей с двумя внуками на руках (от дочери, погибшей в период эпидемии коронавируса) не может получить ни компенсацию в связи с гибелью сына, ни страховку, ни единовременную выплату за его Орден Мужества.

Иванов отметил, несмотря на то, что погибший служил по контракту в ополчении ЛНР, сейчас это подразделение находится в составе Вооруженных Сил России. Соответственно, ответственность за выплаты несет государство.

"Согласен, в ситуации есть юридические нюансы, возможно отсутствуют точные инструкции, как по документам проводить эти выплаты. Вопрос в другом. Убитая горем мать не должна сама разбираться во всех этих бюрократических сложностях, бегать по кабинетам, собирать бумажки. Она отдала Родине самое дорогое , что у нее было. Сына. Таким людям надо в ноги кланяться. И все справки, бумажки оформлять для нее за день-два", - заявил парламентарий.

Для оперативного разбирательства в ситуации Иванов уже направил запрос Главному военному прокурору.