Депутат Иванов разберется в отказе выплачивать компенсацию свердловчанке, чей сын погиб на СВО

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов разберется в отказе выплачивать компенсацию свердловчанке, чей сын погиб на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что поможет свердловчанке с выплатами после смерти сына на СВО. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Изначально женщине пояснили, что ее сын отправился на спецоперацию добровольцем не через Минобороны России, а потому разрешить вопрос с выплатой сейчас весьма затруднительно. До сих пор женщина, оставшаяся без детей с двумя внуками на руках (от дочери, погибшей в период эпидемии коронавируса) не может получить ни компенсацию в связи с гибелью сына, ни страховку, ни единовременную выплату за его Орден Мужества.

Иванов отметил, несмотря на то, что погибший служил по контракту в ополчении ЛНР, сейчас это подразделение находится в составе Вооруженных Сил России. Соответственно, ответственность за выплаты несет государство.

"Согласен, в ситуации есть юридические нюансы, возможно отсутствуют точные инструкции, как по документам проводить эти выплаты. Вопрос в другом. Убитая горем мать не должна сама разбираться во всех этих бюрократических сложностях, бегать по кабинетам, собирать бумажки. Она отдала Родине самое дорогое , что у нее было. Сына. Таким людям надо в ноги кланяться. И все справки, бумажки оформлять для нее за день-два", - заявил парламентарий.

Для оперативного разбирательства в ситуации Иванов уже направил запрос Главному военному прокурору.

Теги: Иванов, мобилизованный, мать, выплаты, ЛНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети