МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника убийства Татарского Юрия Денисова

МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника убийства военкора Владлена Татарского Юрия Денисова. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

В картотеке говорится, что Денисов "разыскивается по статье УК", однако по какой именно, не указано.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Уголовное дело о его смерти переквалифицировали с "Убийства" на "Теракт". В убийстве военкора подозревают Дарью Трепову. По версии ФСБ РФ, теракт, в результате которого погиб Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции.