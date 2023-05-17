Письма с фронта - астраханские бойцы СВО прислали воспитанникам центра «Вера» ответные послания

Ребята из астраханского центра "Вера" приняли участие в патриотической акции «Письмо солдату». Они написали письма своим землякам - бойцам СВО.

В этих искренних посланиях они рассказывали бойцам о себе и своих планах, писали слова поддержки и благодарности, желали скорейшего возвращения домой, прикрепляли открытки и рисунки. На днях дети получили ответные весточки от военнослужащих. Ребята перечитывали каждую строчку и, конечно, были рады, что их письма дошли до адресатов. И вызвали ответную реакцию.

Пожелания, написанные детской рукой, конечно, тронули сердца даже суровых мужчин, делающих трудную и опасную работу. В ответ бойцы благодарили ребят за теплые слова и ответили на интересующие вопросы.

«Мы уверены, вы - наше будущее и точно бы встали на защиту Родины. Спасибо за теплые слова и поддержку. Обязательно вернемся с Победой, и вы будете нами гордиться», – пишут астраханские военнослужащие.