Китай призвал посольства в Пекине убрать знаки поддержки Украины

Китай призвал посольства западных стран убрать все вывески в поддержку Украины в Пекине, сообщает японское агентство Kyodo.

Китай просит не использовать внешние стены своих зданий для политической пропаганды и не разжигать конфликты между государствами. Ранее многие посольства вывесили вывески с изображением флага Украины и надписями на китайском и английском языках в поддержку украинского режима.

В уведомлении также говорилось, что посольства и международные организации "обязаны следовать китайским законам и постановлениям", даже несмотря на то, что Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Этот шаг вызвал негативную реакцию западных дипломатов. Вывески убраны не были, сообщает агентство.