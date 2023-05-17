В Омске оштрафовали сервис проката электросамокатов за сбитого ребенка

В Омске суд вынес решение взыскать с сервиса проката электросамокатов Whoosh 350 тыс. руб. в пользу матери 5-летней девочки, которую сбил мужчина на самокате.

ЧП произошло еще в июне прошлого года в городском сквере. Неизвестный мужчина на электросамокате сбил ребенка и уехал, его не нашли.

Но зато родителям девочки удалось доказать, что нарушитель был на самокате Whoosh. На кикшеринговую компанию они и подали в суд. Он оценил в 350 тыс. моральный и материальный ущерб семьи пострадавшей.