17 Мая 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

В Омске оштрафовали сервис проката электросамокатов за сбитого ребенка

В Омске суд вынес решение взыскать с сервиса проката электросамокатов Whoosh 350 тыс. руб. в пользу матери 5-летней девочки, которую сбил мужчина на самокате.

ЧП произошло еще в июне прошлого года в городском сквере. Неизвестный мужчина на электросамокате сбил ребенка и уехал, его не нашли.

Но зато родителям девочки удалось доказать, что нарушитель был на самокате Whoosh. На кикшеринговую компанию они и подали в суд. Он оценил в 350 тыс. моральный и материальный ущерб семьи пострадавшей.

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