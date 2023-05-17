Диверсант планировал атаковать Уралвагонзавод с помощью самодельных ракет

Начиная с 2022 года в Тюменской и Свердловской областях сотрудниками УСФБ была пресечена деятельность сразу восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в эфире "Россия-1 Урал" рассказала представитель регионального отделения ведомства Алина Казанцева. Один из диверсантов планировал атаку на Уралвагонзавод самодельными ракетами.

Члены ДРГ планировали совершить серию террористических актов и диверсий на региональных территориях. В задержании сотрудникам ФСБ помогли органы безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу. Всего задержано 20 человек, возбуждено 13 уголовных дел.

Своей целью диверсанты выбирали объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов. Про одного из них Казанцева рассказала подробнее. Уроженец Мариуполя, переехавший и получивший российское гражданство в 2014 году, активно выступал против власти РФ и спецоперации.

"В подвале жилого дома мужчина оборудовал настоящий бункер. Там при обыске среди прочего были обнаружены самодельные ракеты. Преступник изготавливал их из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено что с их помощью он планировал атаковать "Уралвагонзавод", - рассказала Алина Казанцева.

К ее словам присоединился оперативный сотрудник управления ФСБ России по Свердловской области. По его словам, диверсант планировал с помощью ракет вызвать панику у рабочих завода, которые, согласно плану, должны были осознать, что якобы не находятся в безопасности даже в центре страны. Это в свою очередь должно было повлиять на выпуск военной продукции.

Этот же мужчина планировал вскоре поджечь военкомат в Нижнем Тагиле, чтобы уничтожить документы мобилизованных. По его словам, подобные действия по всей стране должны были создать видимость недовольства россиян действиями властей и СВО.

Накануне в Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму. По словам замгубернатора среднего Урала Азата Салихова, особое внимание при информировании населения необходимо уделить предупреждению распространения деструктивной идеологии. И прежде всего это касается молодежи и лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.