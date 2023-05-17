В России создадут "Кодекс детства"?

В России поддерживают создание "кодекса детства", заявили на Петербургском международном юридическом форуме.

На форуме работала специальная сессия "Кодекс детства: юридические фантазии или реальная необходимость?" По словам собравшихся сторонников, это будто бы необходимо для защиты детей.

Члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что без такого кодекса не удастся решить проблемы с народонаселением. По его словам, сейчас "единственным представителем государства в семье" является педиатр, и это неправильно. Видимо, предлагается усилить надзор за семьей.

"Кодекс детства" даст возможность создать новый орган управления — министерство по делам семьи и детей, признает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Предложение направлено президенту и премьер-министру.

Социотехнолог Роман Алехин уверен в том, что либеры-ювенальщики специально подкапываются под семью. Потому что "кодекс детства" будет про "защиту ребенка от родителей".

"Это инструмент уничтожение русского как вида. Это уничтожение государства, которому с такими чиновниками и такими кодексами осталось жить несколько десятков лет. Любые последствия СВО даже рядом не стоят с последствиями движения в направлении вмешательства светским свиным рылом в семью при помощи кодексов и любой ювеналки", - написал Алехин.