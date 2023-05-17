17 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

У МЧС есть несколько версий причин крупного пожара на складах в Екатеринбурге

В МЧС рассматривают несколько версий о причинах возникновения крупного пожара на улице Базальтовой в Екатеринбурге. Об этом заявил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

Напомним, днем 5 мая в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Базальтовая в уральской столице. Огонь охватил два складских помещения, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости и резина. Площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров, также огонь перекинулся на растительность. В итоге специалистам удалось справиться с возгоранием.

Пожар на улице Базальтовой в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как рассказал Сергей Махнев на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка.

"Назначен ряд экспертиз. Рассматривается несколько причин: начиная от нарушений правил эксплуатации и заканчивая электротехнической. Комментировать пока рано", - сообщил Махнев, отвечая на вопрос Накануне.RU о пожаре на Базальтовой.

Как добавил представитель МЧС, конкретная причина возгорания станет известна по итогам экспертиз.

Пожар на улице Базальтовой в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: склады, пожар, версии, МЧС, экспертизы, Екатеринбург


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