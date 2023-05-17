17 Мая 2023
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Экономика В России Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские аграрии принимают участие в Российской выставке племенных овец и коз

Всероссийская выставка открылась в  Республике Дагестан. В этом году она  имеет статус международной¸ потому что в ней впервые принимают участие представители Монголии, Азербайджана и Беларуси. Астраханская область в числе 26 российских регионов представлена пятью крупными хозяйствами.

аграрная выставка, сельское хозяйство(2023)|Фото: astrobl.ru

Как отметил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев, выставка племенных овец и коз проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения передовых научных достижений.

аграрная выставка(2023)|Фото: astrobl.ru

Астраханские животноводы традиционно занимают призовые места в подобных мероприятиях. На этот раз на выставке регион представляют ООО «Артель» (Енотаевский район), УМСХП «Аксарайский» (Красноярский район), ООО «Лебедь» (Лиманский район), ООО «Насип Плем Инвест» (Наримановский район), КФХ Магомедова Р.А. (Черноярский район). Участники привезли в Дагестан животных эдильбаевской, советской мясошерстной, гиссарской и дорперской пород.

овцы(2023)|Фото: astrobl.ru

Впервые за последние 20 лет на выставке можно увидеть 450 голов мелкого рогатого скота, более 30 пород животных, более 90 овцеводческих хозяйств, 26 субъектов России, в том числе участвующих впервые.

 

Теги: аграрная выставка, овцы, козы, племенное овцеводство


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