ФСБ "накрыла" в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявила в 44 регионах России 165 подпольных оружейников. Изъято почти 400 единиц оружия.

Пресечена деятельность злоумышленников, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщили ТАСС в ФСБ. Изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Добавим, 16 мая центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании за шпионаж гражданки Украины – она, по версии спецслужбы, "сливала" информацию об объектах и позициях группировки ВС РФ "Восток".