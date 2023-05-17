17 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Курганская область Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

"Людей мы отслеживаем, стараемся поймать": в уральских лесах задержаны поджигатели

В лесах Уральского федерального округа выявлены случаи поджогов и установлены те, кто это делает. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
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По его данным, несмотря на различные слухи, умышленные поджоги в лесах все же есть.

"С этим разбираются дознаватели. Надеюсь, люди будут привлечены. Кого ловят? Например, в Курганской области задержали подростков – двух парней и девушку 14 лет. Баловались спичками и случайно подожгли. В Тюменской области два подростка из населенного пункта искали металлолом, разожгли костер и что-то обжигали. В итоге костер чуть не перекинулся на деревню. Было задействовано два вертолета, целый день тушили данный очаг пожара. Родителям будет предъявлен ущерб", - рассказал Сандаков, отвечая на вопрос Накануне.RU о поджигателях в уральских лесах.

Руководитель департамента лесного хозяйства уточнил, что в Свердловской области "тоже моментов очень много".

"Идут всевозможные картинки про поджоги, канистры с бензином, термитные стрелы и так далее. Но, честно говоря, 99% весенних пожаров – это человеческий фактор. Сухих гроз в апреле-мае-июне у нас практически нет, они начинаются в июле-августе", - заявил он.

Олег Сандаков отметил, что если посмотреть статистку лесных пожаров, то они происходят вдоль рек, где сидят рыбаки, хотя нахождение в лесах запрещено. По его словам, "есть моменты" и вдоль трасс, где проходят гонки на квадроциклах.

"Людей мы отслеживаем, стараемся поймать тех, кто поджигает. Статистику предоставляем в МВД, МЧС, ФСБ и другие органы", - заключил глава департамента.

лесной торфяной пожар дым смог(2010)|Фото: Накануне.ru

Как уточнил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, на сегодняшний день по фактам крупных и резонансных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела. 26 из них возбуждено по фактам лесных пожаров.

"Говорить о том, что причина пожара – поджог, еще довольно рано. Назначен ряд пожарно-технических экспертиз, проводятся доследственные проверки. Площади пожаров большие, есть и в труднодоступных лесных массивах", - сообщил Махнев.

Он добавил, что по трем уголовным делам уже есть четыре фигуранта.

"Большинство дел переданы в прокуратуру для определения подследственности, а также в Следственный комитет. Работа ведется", - заключил представитель МЧС.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отрицал, что леса поджигают умышленно.

Теги: леса, поджоги, расследования


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