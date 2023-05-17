17 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: wikipedia.org

ВОЗ закрывает офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве

Европейский региональный комитет ВОЗ принял решение закрыть Европейское бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, расположенное в Москве. Оно будет перенесено в Копенгаген до конца текущего года.

Накануне была проведена специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ по просьбе 30 стран Европы, которые потребовали закрыть офис в Москве. Причем перед главным голосованием были проголосованы две поправки. Первая была представлена Россией и заключалась в том, чтобы учредить подкомитет Регионального комитета для расследования закрытия Европейского бюро ВОЗ. Она была отклонена. То есть в России пытались затормозить процесс, но это не удалось. Вторая поправка тоже была отклонена - Таджикистан предлагал разместить офис у себя.

Как отмечается на сайте ВОЗ, неинфекционные заболевания ИЗ являются основной причиной смертности в Европе. На четыре из них: сердечно–сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания - приходится почти 75% смертей.

Как пишет РИА "Катюша", Минздрав РФ "когтями цеплялся за соломинку". В прошлом году ведомство выступило против выхода из ВОЗ.

К выходу России из ВОЗ призывают многие российские политики. СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия ее деятельности уставу и задачам этой организации. Позже Хрущев вернул страну в ВОЗ.

Теги: ВОЗ


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