17 Мая 2023
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Экономика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Закон об инвестиционной политике одобрили депутаты регионального ЗакСобрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли во втором чтении областной закон «Об инвестиционной политике» в рамках 68-й сессии, которая проходит под председательством Александра Ведерникова.

Документ предполагает заключение инвестиционных соглашений между уполномоченными органами и предпринимателями для реализации отдельных проектов. Закон устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики в регионе, полномочия Законодательного Собрания и правительства Иркутской области при ее реализации, формы поддержки бизнеса, регулирует ряд других вопросов в инвестиционной деятельности.

Председатель регионального парламента Александр Ведерников отметил, что законы об инвестиционной политике приняты во всех субъектах России.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

«Нельзя сказать, что принятый закон сразу создаст нам инвестиционный климат, но он является необходимой фиксацией договоренностей. Государство предоставляет определенную поддержку, а бизнес обещает создать рабочие места, сформировать налоговые отчисления. Принятие закона позволит проверить соблюдение этих договоренностей. Это защищает государство и гарантирует бизнесу преференции», - сказал спикер ЗС.

Закон устанавливает требования к инвестиционным соглашениям, на основании которых будет предоставляться поддержка. Так, оно должно содержать данные о размере капитальных вложений, сроки реализации проекта, объем налоговых платежей, количество создаваемых рабочих мест, информацию о создании объектов социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры регионального значения или необходимых для решения вопросов местного значения.

Теги: инвестиционная политика, заксобрание иркутской области, капитальные вложения, законопроект


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