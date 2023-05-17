Закон об инвестиционной политике одобрили депутаты регионального ЗакСобрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли во втором чтении областной закон «Об инвестиционной политике» в рамках 68-й сессии, которая проходит под председательством Александра Ведерникова.

Документ предполагает заключение инвестиционных соглашений между уполномоченными органами и предпринимателями для реализации отдельных проектов. Закон устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики в регионе, полномочия Законодательного Собрания и правительства Иркутской области при ее реализации, формы поддержки бизнеса, регулирует ряд других вопросов в инвестиционной деятельности.

Председатель регионального парламента Александр Ведерников отметил, что законы об инвестиционной политике приняты во всех субъектах России.

«Нельзя сказать, что принятый закон сразу создаст нам инвестиционный климат, но он является необходимой фиксацией договоренностей. Государство предоставляет определенную поддержку, а бизнес обещает создать рабочие места, сформировать налоговые отчисления. Принятие закона позволит проверить соблюдение этих договоренностей. Это защищает государство и гарантирует бизнесу преференции», - сказал спикер ЗС.

Закон устанавливает требования к инвестиционным соглашениям, на основании которых будет предоставляться поддержка. Так, оно должно содержать данные о размере капитальных вложений, сроки реализации проекта, объем налоговых платежей, количество создаваемых рабочих мест, информацию о создании объектов социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры регионального значения или необходимых для решения вопросов местного значения.