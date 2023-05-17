17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Москве заочно арестованы продюсер Александр Роднянский* и режиссер Иван Вырыпаев

Продюсер Александр Роднянский* и режиссер Иван Вырыпаев заочно арестованы Басманным районным судом Москвы по делу о дискредитации армии. По данным "Медиазоны"*, суд по избранию меры пресечения состоялся еще 27 апреля, решение по Роднянскому* было обжаловано, в отношении же Вырыпаева решение суда вступило в силу, он был добавлен в картотеку разыскиваемых полицией.

Вырыпаев и Роднянский* придерживаются антивоенной позиции. Оба сейчас находятся за пределами России.

*внесен(а) в реестр иностранных агентов Минюста РФ

Теги: александр роднянский, иван вырыпаев, арест, дискредитация армии


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