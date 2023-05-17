На одном из месторождений Тазовского района погиб водитель

В Тазовском районе на одном из месторождений погиб водитель самосвала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 15 мая. Водитель поднял кузов самосвала во время движения, задел линию электропередачи. Его ударило током. Мужчина умер на месте происшествия.

В настоящее время место происшествия осмотрено незамедлительно прибывшей на месторождение следственной группой, опрошены очевидцы, исследуется документация, регламентирующая деятельность сотрудников при проведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Организована доследственная проверка.