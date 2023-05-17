Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, - Херш

Группа стран тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на территории страны, даже ценой отставки, заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, эту группу возглавляет Польша. Также в нее входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Херш добавил, что Зеленский отказывается от их предложений, при этом он начинает терять поддержку среди соседей, пишет РИА Новости.

Ранее американский журналист со ссылкой на источники заявил, что военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его данным, американский Объединенный комитет начальников штабов поручил разработать план соглашения еще два месяца назад,

Лауреат Пулитцеровской премии заявил, что черновик будет предложен России "в случае ее поражения".