17 Мая 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Новые меры поддержки участников СВО появятся в Иркутской области - депутаты приняли региональный закон

Участники спецоперации, которые стали инвалидами II и III групп при выполнении боевых задач, смогут получить единовременную выплату на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Соответствующий законопроект принят во втором окончательном чтении сегодня на сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова.

ведерников, дума иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутсткой области

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, выплаты можно направить на погашение ипотеки при покупке, как первичного, так и вторичного жилья. До 1 млн рублей военнослужащие смогут получить из регионального бюджета на погашение кредита.

В первом чтении принят законопроект, который позволит участникам СВО получать дополнительные денежные выплаты: 200 тысяч рублей при направлении в зону боевых действий, и такую же сумму за каждые полгода участия в спецоперации. Ко второму чтению проект закона предлагается скорректировать, чтобы распространить его действие и на участников частных военных компаний.

депутаты(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова отметила, что изменения, внесенные в апреле этого года в федеральный закон «О ветеранах», дают возможность присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий людям, заключившим контракт и имевшим иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач спецоперации.

Теги: участники сво, меры поддержки, инвалиды, выплаты, ипотека


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