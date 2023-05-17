Закон о «гаражной амнистии» принят в окончательном чтении депутатами Иркутского заксобрания

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в рамках 68-й сессии, которая проходит под председательством спикера Александра Ведерникова, рассмотрели во втором чтении проект закона «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Иркутской области».

Согласно положениям закона, основными документами, подтверждающими право гражданина на бесплатную землю, являются членская книжка или справка кооператива, содержащие сведения о годе постройки гаража и о вносимых членских взносах и платежах. «Амнистия» коснется гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года.

Профильный комитет в рамках второго чтения одобрил поправки, которые уточняют ряд уполномоченных органов, перечень документов, сроки и формы их предоставления. Депутаты приняли закон во втором окончательном чтении.

Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования и будет действовать до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба заксобрания Иркутской области.