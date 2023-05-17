Трасс предложила создать экономическую версию НАТО для противодействия Китаю

Экс-премьер Англии Лиз Трасс, выступа на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation в Тайбэе, предложила создать экономическую версию НАТО для противодействия Китаю.

Во времена холодной войны, сказала Трасс, "был Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который был сосредоточен на том, как свободному миру коллективно вести дела с СССР", пишет ТАСС. Она считает, что нужно что-то похожее на это – организацию, имеющую надлежащее представительство на уровне министров и общую политику по отношению к Китаю по таким вопросам, как экспорт технологий, торговля и инвестиции.

Трасс уточнила, что "сейчас есть несколько государств, которые могли бы объединиться для этого". Как указала Трасс, "это группа стран, которые уже ввели санкции против России – страны G7 и ЕС, но в нее также могут войти и Южная Корея, Австралия и другие заинтересованные страны"