Украинский беспилотник упал и взорвался у трассы А-108 под Калугой

В Калужской области беспилотник упал рядом с трассой А-108 "Московское большое кольцо". После падения он взорвался. Предположительно, дрон мог быть сбит ПВО, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, беспилотник упал вечером 16 мая в районе деревни Тарутино Жуковского района.

Baza пишет, что прибывшие полицейские обнаружили на трассе алюминиевые обломки беспилотника. Основная его часть лежала в лесном массиве рядом с трассой.

Как рассказали очевидцы, при падении БПЛА под Калугой было два взрыва — первый сильный, второй послабее. На месте падения образовалась воронка глубиной 4 метра и шириной 8 метров.

В феврале сообщалось, что беспилотник взорвался в воздухе над лесом недалеко от Калуги. Жители окраин города слышали хлопок.