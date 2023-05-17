В Пермском крае увеличилось число природных пожаров, по сравнению с прошлым годом

В Пермском крае увеличилось число природных пожаров, по сравнению с прошлым годом. Информация была озвучена сегодня на заседании краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов сообщил, что число пожаров, в том числе ландшафтных, превышает показатели прошлого года на 469 случаев или почти на 30% . Это связано с ранним сходом снежного покрова и установлением теплой засушливой погоды.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, сообщил, что всего в Пермском крае было зафиксировано и ликвидировано 36 лесных пожаров. Общая площадь лесных пожаров в Прикамье на данный момент составляет 102,3 га. Для сравнения: в Свердловской области зарегистрировано 405 лесных пожаров общей площадью 171 тыс. га, в Челябинской области – 317 пожаров общей площадью 8,4 тыс. га. Смог от пожаров в Свердловской области достиг Перми.

Для оказания помощи в Челябинскую область было направлено 25 человек для ликвидации пожара в природном парке Таганай.

В регионе на пожарной службе ежедневно находятся 1668 человек и 464 техники, открыто дополнительно 12 постов. В период особого пожароопасного сезона размер штрафных санкций будет увеличен в два раза.