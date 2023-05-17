17 Мая 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Число обращений родителей по поводу безопасности в школах возросло в 8 раз за год

Число обращений родителей по поводу безопасности в школах возросло в прошлом году в 8 раз по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Данная динамика объясняется ростом обеспокоенности родителей в связи с трагическими случаями в образовательных организациях, которые не прекращаются, несмотря на принимаемые меры.

"В 2022 году российское общество было шокировано массовыми убийствами детей в учебных заведениях города Вешкайма и города Ижевска", - сказано в докладе.

При этом произошел существенный рост (на 36%) обращений по вопросам образования вообще. Возможно, он связан с миграцией людей с Украины и из Донбасса. От них поступало каждое четвертое обращение.

Жалобы в сфере собственно образования связаны с недостаточными гарантиями права на доступное общее образование. Часто из-за переполненности классов ребенок не может устроиться в школу вблизи места жительства или ему приходится обучаться во вторую, а то и третью смену. В прошлом учебном году количество школьников, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 100 тыс. человек, составив 2,6 млн, а в третью смену были вынуждены обучаться 13,5 тыс. человек. То есть почти каждый шестой российский школьник учится во вторую смену.

Наиболее остро вопрос доступности общего образования стоит в сельской местности. Более 10% школьных зданий в селах нуждаются в капитальном ремонте.

Отдельной проблемой общего образования является обеспечение прав учителей. Регулярно поступают жалобы на низкий размер заработной платы, непрозрачность в премировании и выплат за дополнительную нагрузку. Продолжается бюрократизация образовательного процесса, чрезмерная нагрузка по составлению отчетности в электронных журналах, загруженность внеклассной работой, сообщает омбудсмен.

Как говорит известный популяризатор математики, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, учителя в школе завалены бесконечной бюрократической отчетностью и сидят на нищенской зарплате в 15-20 тысяч рублей, поэтому берут по две ставки. В этих условиях качественное обучение детей невозможно, так как у учителей просто нет на это времени.

Повышение качества общего образования стоит в повестке дня, признает и Москалькова. Особенно остро стоит вопрос о качестве учебников.

Теги: школа, безопасность, родители, образование


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