В Госдуме призвали МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего — не повод для задержания

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

"Нужно перестать нервировать людей неопределенностью", - написал депутат в своем телеграм-канале. Таким образом он прокомментировал случаи, когда сочетания таких цветов принимались за флаг Украины.

По мнению Даванкова, "патриотическая бдительность доходит до абсурда".

"Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - высказался депутат.

Ранее в Москве нескольких человек задержали за сочетания цветов в одежде. Baza сообщает, что на них составили протоколы по административной статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Кроме того, в одной из школ в Ханты-Мансийском автономном округе директор обратилась в полицию с жалобой на то, что мать одной из учениц пришла за ребенком с "желто-синими" косичками.