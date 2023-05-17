17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: ДИП

Попова уволила главу центра "Вектор" Рината Максютова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила с поста главы центра "Вектор" Рината Максютова. Он возглавлял центр вирусологии и биотехнологии с 2016 года. По данным "Коммерсанта", Максютов уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Издание сообщает, что одной из причин увольнения стало "непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов".

"Вектор" был одним из трех российских разработчиков вакцины от коронавируса. Эффективность "векторовского" препарата вызвала много вопросов в научных круга и у общественности.

Теги: ринат максютов, анна попова, вектор, роспотребнадзор, вакцина


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