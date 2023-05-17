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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский суд оставил ребенка в спецшколе №124, где его, предположительно, насиловали

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал спецшколе №124 в переводе возможно пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в другое спецучреждение. Об этом Накануне.RU рассказал один из адвокатов, поддерживающих потерпевшую сторону, Георгий Краснов.
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Напомним, что для перевода 12-летнего мальчика в другое спецучреждение, спецшкола №124 Екатеринбурга обратилась в суд. При этом подобное специальное учреждение в Свердловской области всего одно, а потому ребенка направили бы в другой регион. Еще один адвокат Олеся Бортникова ранее отмечала, что отъезд главного потерпевшего напрямую помешает расследованию дела.

"В ходе процесса мы просили досрочно прекратить пребывание ребенка в этом учреждении, но суд отказался рассматривать этот вопрос. Таким образом, по решению суда ребенок должен оставаться в учреждении, где над ним издевались и где он фактически является изгоем. Мы убеждены, что единственно правильным решением по судьбе ребенка является досрочное прекращение пребывания ребенка в СУВУ и будем этого добиваться", - заявил Краснов.

Ранее в суде пояснили, что изначально нужно было решить вопрос: переводить или оставить ребенка в прежней спецшколе, а уже после поднимать вопрос об его освобождении. Также свою позицию пояснил и детский региональный омбудсмен Игорь Мороков, после того, как в суде настоял на оставлении мальчика в стенах прежней спецшколы.

Краснов также рассказал, что сторона защиты очень надеется на поддержку уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова и Общественной палаты Свердловской области. Адвокат также подал обращение к уполномоченному по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой.

Напомним, один из воспитанников школы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивал показательные суды и заставлял учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания", предположительно, стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. По словам сбежавшего воспитанника, директриса якобы была в курсе действий педагогов и на жалобу о принудительном оральном сексе заявила 12-летнему ребенку, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствии почти всех воспитанников, которые стали сторониться ребенка. Директора от должности отстранили, после чего она стала фигурантом дела по статье "Халатность".

Количество пострадавших в стенах учреждения растет: в деле будет фигурировать как минимум пять детей - тот, над кем издевались и те, кого заставляли издеваться под угрозой избиения. Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга организована "горячая линия": 8-992-02-333-17.

Теги: ребенок, спецшкола, насилие, суд, Екатеринбург


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