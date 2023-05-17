Байден отменил визит в Австралию из-за приближающегося дефолта США

Саммит Quad по вопросам безопасности в Австралии был отменен после того, как стало известно, что его не сможет посетить Джо Байден – президент США отменил визит в Сидней из-за проблем с госдолгом Америки. Ожидается, что вместо Австралии лидеры четырех стран, входящих в формат Quad (Австралия, США, Индия, Япония), встретятся на саммите G7 в Хиросиме.

Визит Байдена в Австралию с исторической остановкой в Папуа-Новой Гвинее был подтвержден уже давно. Ожидалось, что президент США проведет множество встреч, в частности – выступит перед австралийским парламентом. Теперь о новых датах визита ничего не говорится.

Байдену пришлось отложить международные визиты из-за сложных переговоров с Конгрессом США, где преимущество у республиканцев. Обсуждается возможность увеличения потолка госдолга, поскольку текущий верхний лимит будет достигнут уже на этой неделе.