17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В 2022-ом сумма штрафов иноагентов по сравнению с 2021-ым выросла в 60 раз

В 2022 г. в России иностранными агентами признавали в 1,75 раза чаще, чем в 2021-ом, штрафовали их в 2,7 раза чаще, а сумма наложенных на них штрафов выросла сразу в 60 раз.

В 2022 г. в реестр иностранных агентов было включено 188 человек против 108 в 2021-м, следует из отчета, который Минюст представил в Госдуму (с данными ознакомился "Ъ"). Основной прирост обеспечили физические и юридические лица, признанные СМИ-иноагентами: в этой категории список пополнился 167 фигурантами по сравнению с 94 новичками в позапрошлом году.

Как отмечается в докладе, распространяемые иноагентами материалы "содержали неконструктивную критику представителей органов власти различного уровня, принимаемых и разрабатываемых решений и законов, были направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и проводимой специальной военной операции на территории Украины, а также на пропаганду ЛГБТ-отношений и подрыв традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Напомним, в середине апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки, вводящие новые ограничения для иноагентов.

Теги: Иностранный агент, иноагент, штраф, статус


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