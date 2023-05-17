Иркутским предпринимателям теперь за продажу энергетиков несовершеннолетним грозят штрафы до 50 тысяч рублей

Вопрос о введении административной ответственности за продажу детям энергетиков рассмотрели иркутские депутаты в рамках очередной 68-й сессии под председательством спикера Александра Ведерникова.

Как сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области, депутаты приняли во втором чтении проект закона об административной ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, содержащих кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.

Документ вводит штрафы для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.

Принятие закона стало завершением правовой работы по ограничению потребления энергетиков несовершеннолетними. Основной документ был принят в рамках апрельской сессии Законодательного Собрания. Депутаты определили круг субъектов предпринимательской деятельности, на которые будет распространятся соответствующее ограничение. Этот документ уже вступил в законную силу. Как отметил спикер регионального парламента Александр Ведерников, депутаты будут контролировать исполнение законодательства.