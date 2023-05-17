Фасад ЖД-вокзала в Екатеринбурге собираются обновить до 300-летия города

Фасад здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга, а также пристройку, собираются отремонтировать к 300-летнему юбилею города. Соответствующие лоты с дедлайном появились на сайте госзакупок.

Заказчиком является компания ООО "РТК". Она предлагает провести работы по ремонту основного фасада здания за 16 млн 154 тыс. 322 рубля, а пристройки — за 11 млн 827 тыс. 441 рубль 20 коп. Прием заявок завершится 17 мая.

Завершить работы исполнитель должен до 10 августа текущего года. За это время необходимо заменить водосточную систему, отремонтировать кровлю, а также обновить колонны, откосы и балясины, поддерживающие поручни перил лестниц и балконов.

Напомним, 300-летний юбилей уральская столица будет праздновать с 12 по 19 августа текущего года.