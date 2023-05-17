17 Мая 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты Иркутского ЗС утвердили двукратное повышение штрафов за нарушение тишины в регионе

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области сегодня одобрили изменения в областной закон «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области. Решение было принято в ходе 68-й сессии, которая проходит под председательством Александра Ведерникова, сообщает пресс-служба Иркутского ЗакСО.

иркутская областная дума, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Инициативу внесли в областной парламент в связи с увеличением количества обращений граждан. Документ устанавливает штрафы за нарушение тишины в пределах от 500 до 2500 рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, на юридических лиц - от 20 до 25 тысяч рублей. При этом правоприменительная практика не изменится: конкретную сумму штрафа для каждого нарушителя будет определять суд. Председатель комитета по государственному строительству области и местному самоуправлению ЗакСобрания Виталий Перетолчин отметил, что в региональный парламент регулярно поступают обращения по вопросу ужесточения ответственности за нарушение тишины.

депутаты, голосование, законодатели(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Парламентарии приняли проект закона в двух чтениях в рамках одного заседания. Документ направлен на подписание губернатору Иркутской области и вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Теги: штрафы, нарушение тишины, депутаты законодательного собрания иркутской области


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